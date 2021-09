Advies voor Omroep MAX: laat de uitgerangeerde BN’ers lekker bij Ranking the Stars

AD Media Podcast 'Zó jammer dat Rob Kemps is gezwicht voor het grote geld van John de Mol!’

14 september Er is een vol weekend met allemaal nieuwe tv-programma’s te bespreken. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. En of het gelijknamige nieuwe programma (Spaanders) van Patrick Lodiers overeind blijft, daar verschilt het panel over van mening. Er moet deze week nog flink geschaafd worden aan deze kopie van Kopspijkers.