Advocaat arts sleept 'stalker' Gordon via spoedprocedure voor rechter

UpdateAdvocaat Vincent van der Velde, de belangenbehartiger van de arts in opleiding die zegt te worden gestalkt door Gordon, sleept de tv-persoonlijkheid voor de rechter. Hij eist namens zijn cliënt in een kort geding dat Gordon per direct alle foto's van en naamsvermeldingen van B. van sociale media verwijdert. Van der Velde hoopt dat de spoedzitting nog deze week kan plaatsvinden.

Volledig scherm Advocaat Van der Velde © PR Van der Velde meldt dat hij vandaag uitvoerig overleg heeft gehad met de advocaat van Gordon. ,,We zijn er helaas niet uitgekomen. Mijn conclusie is dat Gordon weigert te erkennen dat hij fout zit. Het is onmogelijk gebleken de zaak op een of andere manier te schikken'', aldus Van der Velde.



Het advocatenbureau dat opkomt voor de belangen van de Op Goed Geluk-presentator - Versteeg Wigman Sprey Advocaten uit Amsterdam - is niet bereikbaar voor commentaar. Het management van de voormalig Topper kwam ook met een verklaring. ,,Gordon ontkent de door u en uw cliënt gedane beweringen over stalking en intimidatie met klem en bestempelt ze als smaad en laster. Hij zal daarom rechtsmiddelen jegens uw cliënt aanwenden. Uw ontkenning bovendien, in diverse media, namens uw cliënt dat geen sprake zou zijn van een affectieve relatie is ver bezijden de waarheid en alleen al om die reden schadelijk voor cliënt", aldus het management.

B.'s advocaat Van der Velde eiste de afgelopen dagen al dat Gordon de kiekjes zou weghalen. Groot was zijn verbazing dat gisteren en vandaag toch weer foto's van B. werden gepost door Gordon. ,,Dat kan natuurlijk echt niet. Dit moet per direct stoppen.'' De advocaat had ook namens B. gevraagd of Gordon wilde ophouden met het 'stelselmatig stalken' van zijn cliënt. ,,Gordon heeft B. gisteravond toch weer geprobeerd te bellen. Toen B. dat zag, kreeg hij een naar gevoel. Hij voelt zich onder grote druk gezet door een man waarmee hij alleen maar een tijdje goed bevriend was. Hij is vandaag aan het werk gegaan in het ziekenhuis waar hij de laatste fase van zijn studie doorloopt. Ik hem hem geadviseerd gewoon met iedereen die dat wil openhartig over de situatie te praten.''

Affectie

Volgens Gordon heeft hij wel degelijk een liefdesrelatie met B. gehad. De twee, bekenden van elkaar, reisden onlangs onafhankelijk van elkaar naar Kaapstad, Zuid-Afrika, waar ze elkaar ontmoetten. Van der Velde: ,,Ze hebben daar ongetwijfeld een leuke tijd gehad, maar kennelijk heeft Gordon hun verstandhouding verkeerd geïnterpreteerd. Er is gezoend, maar dat betekent in de ogen van B. nog geen liefdesrelatie. Hooguit was sprake van wederzijdse affectie: een vriendschap.'' Waarom de advocaat van Gordon niet mee wil gaan in de eisen van B. weet Van der Velde niet. ,,Gordon blijft gewoon doorgaan.''

Gordon houdt vol dat hij wel degelijk een relatie had met B. Wanneer de vonk precies oversloeg is onbekend, maar de verhouding zou naar verluidt circa twee maanden hebben geduurd. Dat zou kunnen betekenen dat hij al warme gevoelens voor B. had op het moment dat hij in het RTL4-programma Gordon Gaat Trouwen moest kiezen tussen de Italiaanse steward Manuel en de Leidse horecaman Rogier. Uiteindelijk koos Gordon, tot grote verbijstering van tv-kijkers, geen van beiden. RTL4 houdt zich op de vlakte over of Gordon B. al kende tijdens de opnamen van trouwshow.

De entertainer reageerde woest toen hij gisteren berichten kreeg dat de jonge arts, die hij net had geout als zijn nieuwe lover, seksuele handelingen met mannen en vrouwen zou hebben gehad en dat zonder toestemming had gefilmd. ,Ik ben in shock dat iemand zo intens gemeen kan zijn'', schreef hij gisteren. ,,Ik kan niet geloven dat iemand die straks een dokterseed moet afleggen in staat is om zulke onethische dingen uit te halen met dames en heren die nietsvermoedend instappen in een roze wolk van liefde.''

Gordon stelde vandaag op Facebook al een valentijnstripje voor hem en B. naar Venetië te hebben geboekt. Dat romantisch bedoelde reisje met B., die inmiddels door Gordon 'een imbeciel' en 'gestoorde geest' wordt genoemd, gaat natuurlijk niet door.