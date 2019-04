Advocaat Dean Saunders: ‘Juridische stappen tegen kwaadsprekende ex Jamie Faber’

René Halfens, de advocaat van zanger Dean Saunders (38), overweegt juridische stappen tegen mode-ontwerpster Jamie Faber omdat zij in een recent interview met tijdschrift Linda ‘een reeks nooit bewezen schokkende feiten over haar ex-vriend heeft verkondigd’. Saunders komt binnenkort na een jaar celstraf vrij. Hij zat vast wegens brandstichting bij zijn voormalige schoonouders en omdat hij Faber in het gezicht sloeg. ,,Maar de ernstige mishandelingen waarover zij spreekt in het blad zijn nooit bewezen. Saunders is er nooit voor veroordeeld.”

In het interview somt Jamie Faber ettelijke, behoorlijk dramatische feiten op. Ze vertelde zó zwaar te zijn mishandeld dat ze meermaals naar het ziekenhuis moest, zwanger van de trap werd geduwd en meerdere botten brak toen de zanger haar sloeg met het loopstoeltje van hun zoontje London (nu 6 jaar, red.). Bij een laatste confrontatie zou Dean - de broer van The Voice of Holland-winnaar Ben Saunders - haar een gebroken kaak hebben geslagen. ,,Het feit dat hij haar sloeg is natuurlijk ernstig en volgens de rechter bewezen, maar haar kaak was hooguit gekneusd. Dat is gebleken uit doktersverklaringen. Het is dan ook uitermate vreemd dat ze over een gebroken kaak spreekt, terwijl de werkelijkheid anders is. Ze lijkt alles zwaarder dan zwaar aan te willen zetten.”

Halfens begrijpt niet waarom Jamie Faber nu opeens met zo'n uitgebreid verhaal naar buiten treedt. ,,Dean Saunders, die zestien maanden cel kreeg waarvan zes voorwaardelijk, wil na zijn vrijlating de draad van zijn leven weer op een positieve manier oppakken. Hij is gestraft voor wat hij deed en heeft daarmee recht op een toekomst zoals hij die wil invullen. Maar door de kwaadsprekerij van Faber, krijgt zijn toch al beschadigde imago wederom een fikse deuk. Hij werd in april 2018 veroordeeld voor feiten die zich eind 2014 afspeelden en wil, ruim 4 jaar later, het verleden achter zich laten”, benadrukt de advocaat. ,,Maar dat gaat nu, door Fabers lasterlijke teksten, lastig worden.”

Dean Saunders, in 2011 winnaar van de tv-talentenjacht Popstars, mag zelf niet met de media spreken. ,,Hij zit nog in detentie en kan zich dus niet verdedigen tegen wat Jamie allemaal beweert. Dus heeft hij mij gevraagd op te treden als zijn belangenbehartiger. Dean snapt niet waarom zijn ex-vriendin nu met dit verhaal komt. En ik eigenlijk ook niet. Kennelijk heeft ze er als onderneemster belang bij weer in de publiciteit te komen.” De advocaat vindt het ‘uiterst merkwaardig’ dat het blad Linda Jamie Faber ‘zonder enige vorm van wederhoor’ over ‘meerdere pagina's heeft laten leeglopen’. ,,Dat gaat tegen alle journalistieke regels in. Daarom overwegen we stappen. Wat die gaan inhouden en of we daadwerkelijk aangifte gaan doen van smaad of laster weten we nog niet. Binnenkort komt daar meer duidelijkheid over.”

Volledig scherm Dean Saunders (rechts) hoorde in april vorig jaar zijn straf aan. De zanger werd veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor het in brand steken van de auto van zijn voormalige schoonouders en het mishandeling van zijn ex-vriendin. © ANP

Zwanger

In de uitspraak van de rechter in Amsterdam staat zwart op wit waarvoor Saunders op 9 april 2018 werd veroordeeld: brandstichting bij het huis van Jamie’s ouders in Zaandijk en de mishandeling van haar: een klap in het gezicht. Met geen woord wordt gerept over of gerefereerd aan eerdere mishandelingen waarbij Faber botten zou hebben gebroken. Volgens Faber, zo vertelde ze in het tijdschrift, is ze bang dat de situatie weer uit de hand loopt als Saunders vrijkomt. Ze zijn co-ouders van hun zoontje London en zullen elkaar daardoor regelmatig treffen.

Jamie Faber vertelt in het vraaggesprek met Linda dat het mishandelen er langzaam maar zeker insloop. De eerste klap zou ze hebben gekregen toen ze vier maanden zwanger was. Vier maanden later gooide hij haar van de trap, stelt ze. ,,We moesten naar de eerste hulp om te laten checken of London nog leefde...” Na de geboorte van hun zoontje werd het volgens Faber van kwaad tot erger. ,,Ik ben zo vaak met een smoes op de eerste hulp geweest dat zij het daar ook allemaal niet meer geloofden: Zo mevrouw Faber, bent u wéér van de trap gevallen?” Faber, zo benadrukt ze, kwam uiteindelijk met zoontje London in een blijf-van-mijn-lijf-huis terecht.

Ze deed officieel aangifte tegen Dean toen hun zoontje bijna een jaar oud was en ze op haar schuiladres ‘doodsbang’ was geworden voor haar inmiddels ex-vriend. Volgens ontwerpster Faber probeerde de zanger haar ondanks een door justitie opgelegd bezoekverbod toch te zien. Uit pure wanhoop zou hij vervolgens de auto van haar vader in de brand hebben gestoken. Het voertuig vloog in de brand terwijl er mensen in het huis lagen te slapen. Uiteindelijk kwam het toch tot een treffen waarbij Dean Saunders haar wederom sloeg. Op dat moment zat de zanger aldus Faber nog in proeftijd wegens een eerdere mishandeling van haar. Jamie Faber was niet voor commentaar bereikbaar.