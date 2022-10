Advocaat na dubbelen naam Orlando Boldewijn in Five Live: ‘Direct contact opgenomen met moeder’

Het feit dat een personage in de SBS6-serie dezelfde naam draagt als de in 2018 overleden jongen Orlando Boldewijn is toeval. ,,Het personage Orlando is fictief en de naam is -nu blijkt zeer ongelukkig- toevallig gekozen. Ondanks dat een groot team het script heeft gelezen en bij de opnames aanwezig was, is helaas door niemand deze link gelegd”, laat een woordvoerder van Talpa Network desgevraagd weten.