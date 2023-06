Advocaat Spoorloos-gedupeerden: ‘Bied op z’n minst psychische hulp aan’

Eerder deze week werd duidelijk dat de vier gedupeerden een schadevergoeding willen van omroep KRO-NCRV voor de fouten die in het programma Spoorloos zijn gemaakt. De omroep gaf aan pas rond de tafel te willen wanneer het lopende onderzoek is afgerond. Advocaat Annemiek van Spanje, die de gedupeerden bijstaat, noemt dit ‘onbegrijpelijk’ en doet opnieuw een dringende oproep aan de makers. ,,Maak een uurtje tijd vrij. Dit stilzwijgen richt zoveel meer schade aan.”

In oktober vorig jaar onthulde misdaadjournalist Kees van der Spek dat enkele deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische familieleden waren gekoppeld. Na onderzoek van KRO-NCRV bleek het om ten minste vier mismatches te gaan. Een van de gedupeerden had zestien jaar lang contact met een vrouw die niet haar moeder is en - zo weet ze inmiddels - slechts zes jaar ouder blijkt te zijn.

De vier gedupeerden stellen dat ze al vele maanden wachten op contact met de makers van Spoorloos en de directie van KRO-NCRV. Zo vertelde Kristian van der Mark, die aan de verkeerde halfbroer werd gekoppeld, aan deze site dat hij in december voor het laatst contact met de redactie van Spoorloos had. Daarna werd het stil.

Volledig scherm Spoorloos Kristian van der Mark met zijn halfbroer die niet zijn halfbroer bleek te zijn. © Screenshot RTL

Volgens KRO-NCRV is er echter met verschillende deelnemers ‘meerdere keren intensief en persoonlijk gesproken’. Sommige deelnemers zouden echter zelf het contact hebben afgehouden of gingen zelfstandig op zoek naar hun biologische ouders.

Omroepdirecteur Peter Kuipers zegt ‘sterk de behoefte te voelen’ om zelf met de gedupeerden in gesprek te gaan. ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar de antwoorden op de vraag ‘hoe kon dit gebeuren’ kunnen we nog niet geven.” Een gesprek dat zich focust op het verdriet van de gedupeerden zou niet afdoende zijn, nu er een claim tot schadevergoeding ligt, stelt hij. ,,Die claim drukt zwaar op de gesprekken. Zonder onderzoeksresultaten kunnen we de eventuele vervolgstappen niet bespreken.”

Volgens advocaat Van Spanje hoeft de omroep niet te wachten tot het onderzoek van bedrijfsrecherchebureau Hoffmann is afgerond. ,,Ze kunnen op basis van de mismatches die via hún programma tot stand zijn gekomen nu al zeggen: ‘Het is gigantisch misgegaan, destijds waren er nog geen dna-testen, maar we nemen onze verantwoordelijkheid. We zijn aansprakelijk voor de geleden schade en erkennen jullie pijn.’ Bied op z’n minst psychische ondersteuning aan.”

