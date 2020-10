Advocaat Weinstein: ‘Hij gaat dood in cel als hij niet vrijkomt’

Video Eva Jinek schiet vol na interview met zieke Bibian Mentel: ‘Ik was er bijna!’

10:42 Presentatrice Eva Jinek was gisteravond in haar talkshow merkbaar geraakt door gast Bibian Mentel. De snowboardster kreeg veertien keer kanker en zit vermoedelijk in de laatste fase van haar leven, maar bleek ook nu nog sterk en hoopvol. Het zorgde voor natte ogen bij Eva aan het einde van het gesprek. ,,Ik was er bijna’’, zei ze, vechtend tegen de tranen.