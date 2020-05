Advocaten Mary-Kate Olsen zetten vaart achter scheiding Sarkozy

Rosé van Kylie Minogue in mum van tijd uitver­kocht

Nadat vorige week bekend werd dat Kylie Minogue druk bezig is met het maken van haar vijftiende studioalbum, verraste ze haar fans in het Verenigd Koninkrijk ook nog eens met haar eigen rosé, die te koop was in de supermarkt Tesco. De zangeres had geen ruchtbaarheid gegeven aan haar nieuwe zakelijke uitstapje, waardoor liefhebbers van het drankje tot hun verbazing ineens een flesje Kylie konden kopen. Dit meldt The Daily Mail.