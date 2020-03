Advocaten willen Bill Cosby uit gevangenis om coronacrisis

Het advocatenteam van Bill Cosby wil de gevallen ster uit de gevangenis halen. Ze vrezen voor het leven van de 82-jarige acteur vanwege de coronacrisis, meldt The New York Post . De advocaten zijn van plan deze week naar de rechter te stappen om ervoor te zorgen dat Cosby de rest van zijn straf thuis mag uitzitten.

,,Wij geloven dat het een kwestie van tijd is voordat de gevangenis van meneer Cosby wordt getroffen door het virus. Zo’n afgesloten ruimte is de perfecte plek waarin een virus zich snel kan verspreiden. Dat is roekeloos tegenover de medewerkers van de gevangenis en kwetsbare gevangenen”, aldus de advocaten van Cosby. Volgens hen zijn er zelfs al mensen in de gevangenis besmet, maar dat wilde de instelling niet bevestigen.

Met Cosby, die nog niet is getest op het coronavirus, gaat het goed. ,,We willen niet dat er een test wordt verspild aan hem terwijl hij geen symptomen heeft. Maar onze zorg is dat hij in een moeilijke situatie zit.”

Oud en blind

De Amerikaanse komiek, die in de jaren 80 furore maakte als Dr. Cliff Huxtable in The Cosby Show, werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten van seksueel misbruik. Hij kreeg een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. Volgens zijn advocaten is Cosby geen gevaar voor de maatschappij en zou hij zijn straf prima thuis kunnen uitzitten. ,,Hij kan nergens heen, hij is oud en hij is blind. Hij kan thuis blijven met een enkelband, zoals hij eerder ook al heeft gedaan, terwijl zijn vrouw voor hem zorgt. Laat hem zijn tijd thuis uitzitten.”

In een gesprek met website BlackPressUSA.com eind vorig jaar sprak de gevallen komiek kort over zijn leven achter de tralies, waarin hij vooral zijn onschuld wilde bepleiten. Ook gaf hij aan absoluut niet van plan te zijn ooit spijt te betuigen.

Harvey Weinstein

Een andere gevallen beroemdheid, de eens zo machtige filmproducent Harvey Weinstein, testte afgelopen week positief op corona en zit nu in isolatie in een gevangenis in New York. Dat meldde het hoofd van de vakbond van het New Yorkse gevangenispersoneel zondag. De 68-jarige Weinstein is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor aanranding en verkrachting.