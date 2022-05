Afgetreden koning Juan Carlos bezoekt na 2 jaar ‘ballingschap’ zijn familie in Madrid

Juan Carlos zag daar zijn zoon, koning Felipe VI, en zijn vrouw Sofia. Het paleis sprak in een officiële verklaring over een ‘familiebijeenkomst in de privésfeer’.

Juan Carlos (84) was begin augustus 2020 spoorslags vertrokken. Hij ging vrijwillig naar de Verenigde Arabische Emiraten in ballingschap na in opspraak te zijn geraakt over onduidelijke financiële transacties. De voormalige vorst zei dat hij naar Spanje was teruggekomen om ‘alles te normaliseren’. Hij is van plan al over enkele weken weer een bezoek aan Spanje te brengen en hoopt dat het dan minder aandacht trekt onder politici en media.