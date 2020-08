Afleveringen tweede seizoen Undercover komen wekelijks online

De Belgisch-Nederlandse serie Undercover bleek na lancering een schot in de roos. Nederlandse Netflix-kijkers streamden het afgelopen jaar massaal de reeks rond drugsbaron Ferry Bouman, een rol die gespeeld werd door Frank Lammers. Dat er een tweede seizoen zou volgen, was dan ook geen verrassing.



Liefhebbers van de hitserie moeten in ieder geval wel even geduld opbrengen. Waar het eerste seizoen in een keer als geheel te bekijken was, gaat Netflix de tien afleveringen nu wekelijks releasen. Fans van Undercover hebben dus twee opties: elke week smachten naar een nieuwe aflevering of geduldig wachten tot november, dan staat het complete seizoen online.



De hoofdrollen in het tweede seizoen worden weer gespeeld door Anna Drijver (Kim de Rooij) en Tom Waes (Bob Lemmens). Kim werkt nu voor een mensenrechtenorganisatie, terwijl Bob nog steeds aan de slag is als agent. Waar het eerste seizoen draaide om de drugswereld in Noord-Brabant, gaat het in de tweede reeks over illegale wapenhandel. Het duo ontdekt een netwerk dat is gestart in Syrië en inmiddels is uitgebreid naar België. Bob gaat weer undercover.