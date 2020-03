Afrikaanse saxofonist (86) die dé Mama Appelsap maakte overleden aan coronavirus

De 86-jarige saxofonist uit Kameroen werd vooral bekend van de wereldwijde hit Soul Makossa uit 1972. Het nummer was een mengeling van jazz, funk, disco en Afrobeat. Het refrein 'ma-mako, ma-ma-sa, mako-mako ssa' werd in 1983 door Michael Jackson gebruikt in Wanna Be Startin' Somethin’ en later in 2007 door Rihanna in het nummer Don't Stop the Music. In 2009 verwerkte de Belgische groep K3 de tekst 'Mama-se, mama sá' in hun nummer MaMaSé!.



In Nederland was deze tekst de inspiratie voor de Mama Appelsap. In de sample gebruikt in Wanna Be Startin’ Somethin’ lijkt het namelijk dat Michael Jackson de Nederlandse tekst ‘Mama Appelsap’ zingt. Daarop ging het toenmalige radioduo Timur Perlin en Rámon Verkoeijen op zoek naar nog meer nummers waarin dit het geval is.