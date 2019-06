Afrojack en Guetta verliezen programma op 538

Dotans comeback lijkt te werken: Paradiso uitver­kocht

7:24 Dotan was best een beetje nerveus en vroeg zich hardop af: Wie komt er kijken naar mijn comebackconcert? Nadat hij vorig jaar in het nieuws kwam doordat hij de boel had bedonderd met een flink aantal neppaccounts en verzonnen verhalen was dat ook de vraag. De zanger kan rustig ademhalen. Het concert is uitverkocht.