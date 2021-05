Afrojack heeft een nieuwe naam en Maik gaat terug de kast in

PREMIUM

Emma Thompson ‘eindelijk een loeder’ in Disney's duistere Cruella Emma Thompson speelt ‘eindelijk een slechte vrouw’: ‘Mijn echtgenoot zou zeggen: geen acteerwerk nodig!’ Ooit was alles wat Disney maakte zoet, maar Cruella is ‘behoorlijk duister’ geworden Emma Thompson en Emma Stone spelen loeders in Cruella: ‘Genoeg narcistische figuren rond in showbusiness’