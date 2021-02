Afrojack ontkent dat nieuwe vrouw contact met dochter verbiedt: ‘Mis haar enorm’

DJ Afrojack ontkent dat zijn nieuwe vrouw Elettra Lamborghini hem verbiedt contact te hebben met zijn dochtertje Vegas (8). Hij had het meisje afgelopen september dolgraag op zijn bruiloft gehad, maar dat mocht volgens de dj niet van haar moeder, zijn ex Amanda Balk.

Dat zegt hij vandaag tegen RTL Boulevard. Nick van de Wall, zoals de beroemde dj eigenlijk heet, reageert op berichtgeving van Shownieuws. Die site meldde eerder dat Afrojack (33) zijn oogappel vrijwillig al een jaar niet had gezien, omdat zijn nieuwe vrouw dit beter leek. Een anonieme bron beweerde dat, Amanda Balk bevestigde het nieuws.

Afrojack noemt het verhaal ‘absolute onzin’. ,,Zij hebben al sinds het begin van onze relatie een heel goede band en zijn dol op elkaar’’, verwijst hij naar Lamborghini (26). ,,Wij hadden ook heel graag Vegas op onze bruiloft gehad, zij is mijn dochter en ik had niets liever gewild dan die dag met haar te delen. Maar ik kreeg van haar moeder helaas geen toestemming om Vegas op te halen of mee naar de bruiloft te nemen.’’



Het is volgens hem dus niet waar dat hij zijn dochter niet zo nodig hoeft te zien. ,,Ik mis haar heel erg en zou haar graag bij me willen hebben’’, zegt hij. De dj probeert er nu achter de schermen met zijn ex uit te komen, zegt hij.

Overval

De bron van Shownieuws stelde verder dat Afrojack ‘verantwoordelijk was’ voor de beveiliging van het huis van zijn ex en dochter, maar zou die hebben stopgezet. Balk bevestigde dat. Kort na het opzeggen werd de woning met geweld overvallen.

,,Ik heb destijds juist betaald voor een camera-installatie, alarmsysteem en rolluiken voor extra veiligheid’’, zegt Afrojack nu. ,,Of zij verder andere abonnementen heeft lopen, dat weet ik niet, maar ik heb niets stopgezet. Het is de moeder van Vegas die beslist of zij (van de alimentatie voor Vegas) wel of niet een beveiligingsabonnement betaalt. Kennelijk is ze daarmee gestopt.’’

Dat Afrojack na de overval alleen een koel sms’je met de tekst ‘vervelend, sterkte ermee!’ aan zijn dochter zou hebben gestuurd, ontkent hij eveneens. Hij zou haar meermaals hebben gesproken via FaceTime. ,,Ik hoop dat mijn 8-jarige meisje haar leven vanaf nu weer privé kan leven, ze met haar vriendjes en vriendinnetjes kan spelen en gewoon een normaal kind kan zijn en blijven.’’

