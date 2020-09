Agent bevestigt: inbreker wilde Eminem vermoorden

De agent legde deze verklaring af tijdens een vooronderzoek naar Matthew David Hughes, de man die ervan verdacht wordt ingebroken te hebben in Eminem’s huis op 5 april. Hughes is destijds aangehouden en zit sindsdien vast.



Volgens Adam Hackstock, de agent in kwestie, zou Eminem ten tijde van de inbraak wakker zijn geworden omdat er een man in zijn woonkamer stond. In eerste instantie dacht hij dat het zijn neef was, tot dat hij zich realiseerde dat het hier om een belager ging. ,,Toen de heer Mathers, oftewel Eminem, de man vroeg wat hij in zijn huis deed, antwoordde de heer Hughes dat hij hem kwam vermoorden.”