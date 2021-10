Agent Gibbs zwaait na 19 seizoenen af bij NCIS

In de aflevering van de populaire serie die maandag in de VS werd uitgezonden, bleek dat Gibbs niet meer terug zal keren naar zijn collega’s van NCIS, een overheidsorganisatie die als recherche optreedt binnen de Amerikaanse marine. Na de uitzending bevestigde zender CBS dat de aflevering de laatste was met Harmon, die al vanaf de start van de serie te zien was en sinds 2008 ook een van de producenten was.

Die laatste functie blijft hij houden, liet showrunner Steven D. Binder maandag aan TV Line weten. ,,Als uitvoerend producent en als vriend blijft Mark een integraal onderdeel van het fundament van deze show’’, aldus de televisiemaker, die bedroefde fans nog enige hoop gaf. ,,Het is altijd ons doel trouw te blijven aan de personages, dat is hoe we onze verhalen vertellen en hoe we bepalen wat er met onze personages gebeurt. Wat betreft de toekomst van Gibbs; onze trouwe fans zullen door de jaren heen hebben gemerkt dat je Leroy Jethro Gibbs nooit helemaal kunt afserveren.’’

Zijn rol in NCIS heeft Harmon een leuk zakcentje opgeleverd. Hij stond de afgelopen jaren geregeld in de lijstjes met best verdienende televisieacteurs. De 70-jarige streek naar verluidt zo’n 525.000 dollar per aflevering op, wat neerkwam op gemiddeld 12,6 miljoen dollar (een kleine 11 miljoen euro) per seizoen.