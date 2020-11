Aha, persoonlijke rancune is de reden dat er niet wordt doorgevraagd bij Op1

Toch nog even over Paul de Leeuw, Astrid Joosten en al die andere Op1-presentatoren die ik afgelopen maanden heb verweten niet of nauwelijks door te vragen bij alle mediageile corona-querulanten en -kwakzalvers die ze ruim baan gaven. Als ik Op1-hoofdredacteur Herman Meijer donderdagavond in Medialogica mag geloven, is het niet dat ze het niet zouden kúnnen – al zet ik daar bij sommigen ook heus mijn vraagtekens bij – maar dat ze het niet hóeven.