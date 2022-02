Ajax haalt kijkers weg bij Lubach en VI Vandaag

S10 presen­teert songfesti­val­lied­je begin maart in Theater Tuschinski

Het nummer dat S10 in mei gaat zingen op het Eurovisie Songfestival in Italië wordt op 3 maart gepresenteerd. De bekendmaking wordt gedaan vanuit Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam, heeft AVROTROS vandaag bekendgemaakt.

22 februari