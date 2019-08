Ajax-voetballer Donny van de Beek datet met dochter van Dennis Bergkamp

Het tweetal zit samen op een bootje. De 22-jarige Donny blootvoets, in korte broek en wit T-shirt. De 23-jarige Estelle, een van de vier kinderen van vader Dennis Bergkamp, in een doorzichtig glittergrijs jurkje.



Het is niet bekend hoe lang het tweetal al met elkaar (uit)gaat, maar het kiekje kan op veel bijval rekenen uit de ‘Ajax-familie’. Zo plaatsen Ajax-voetballer Perr Schuurs, de oud-Ajacieden Matthijs de Ligt en Davy Klaassen, alsook Mikky Kiemeney (de vriendin van Frenkie de Jong) en Rossana en Shane Kluivert (vrouw en zoon van Patrick Kluivert) goedkeurende teksten en emoji's bij de foto.



Van de Beek beleefde vorig jaar met Ajax een erg goed seizoen. Hij won met zijn club de landstitel en de beker. In de Champions League strandde Ajax in de halve finale tegen Tottenham Hotspur. De middenvelder staat in de belangstelling van onder meer Real Madrid.



‘Schoonvader’ Dennis Bergkamp maakte 103 doelpunten in 185 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Daarna beproefde hij zijn geluk in Italië bij Inter Milaan, maar werd in ruim 400 wedstrijden een held van de Arsenal-fans. Hij was ook assistent-trainer bij Ajax en lid van het zogenoemde ‘technisch hart'. Nu is hij assistent-trainer van de belofteploeg van Almere City, waar ook zoon Mitchel speelt.