AKF Sonneveldprijs naar cabaretière Valentina Tóth

Netflix komt met Undercover-ver­volg over verleden Ferry Bouman

Netflix komt met een nieuwe serie die gebaseerd is op de hitreeks Undercover. In de spin-off wordt verteld hoe drugskoning Ferry Bouman als beginnend xtc-producent voet aan de grond kreeg in de Brabantse onderwereld. De reeks heet Ferry: De Serie, maakte Netflix vandaag bekend.

4 april