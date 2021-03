Akwasi weer vader geworden: ‘Zwangerschap kwam op turbulent moment’

‘Mijn vriendin raakte in verwachting van ons tweede kindje in een hele contradictieve periode (turbulent versus zegeningen) in mijn leven. In no time werden sociale media een negatieve, toxische ruimte waardoor ik het nieuws vooral binnen mijn eigen kringen deelde en liever niet op de socials’, legt Akwasi uit. Maar nu de kleine er daadwerkelijk is, vond hij het tijd om het nieuws te bevestigen. ‘Hij is er nu en hij is geen geheim. Hij is gezond en prachtig’, jubelt de rapper.



Hoogstwaarschijnlijk doelt Akwasi in zijn bericht op alle ophef die is ontstaan nadat hij een speech gaf op de Dam in Amsterdam tijdens het Black Lives Matter-protest. ,,Op het moment dat ik een zwarte piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, zei hij onder meer. Daarna kwam de rapper ook nog onder vuur te liggen nadat het EO-programma Dit is de dag een interview had uitgezonden waarin de rapper zich volgens Radio 1 ‘bedreigend’ had gedragen.



Onlangs kondigde Akwasi aan een stap terug te doen bij Omroep Zwart. ,,Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me beter kan focussen op creatieve leiding achter de schermen”, zei hij daarover.