Al het werk van Rembrandt verzameld, zonder een spatje verf

Alle schilderijen van Rembrandt bij elkaar in één ruimte? Het zou een utopie zijn. Organisatorisch én verzekeringstechnisch zal zo’n droomexpositie nooit kunnen worden gerealiseerd.



Toch hangen ter gelegenheid van Rembrandts 350ste sterfjaar alle schilderijen die Rembrandt vervaardigde bij elkaar in een grote ruimte van de RAI in Amsterdam. Alleen gaat het, zoals de bezoeker zich hopelijk zal realiseren, niet om de echte doeken, maar om reproducties. ‘Digitaal gerestaureerd alsof ze zojuist Rembrandts atelier hebben verlaten,’ zoals de organisator, het organisatie- en adviesbureau Onderneming & Kunst (in samenwerking met Stabilo International en de RAI) laat weten. En op ware grootte.



Zo is De Nachtwacht in zijn oorspronkelijke staat gereproduceerd, dus inclusief de in 1715 afgesneden delen (omdat het anders niet in het stadhuis - nu het Koninklijk Paleis op de Dam - paste). Ook zijn twee gestolen Rembrandts, die nog niet terecht zijn, op de chronologisch opgezette tentoonstelling te zien.