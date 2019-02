Aladdin-trailer laat Marwan Kenzari als Jafar zien en Will Smith als Geest

VideoIn een nieuwe trailer voor Disneyfilm Aladdin is de Nederlandse acteur Marwan Kenzari voor het eerst te zien als Jafar. De clip laat ook de eerste beelden zien van Will Smith in zijn rol als de Genie, in Nederland ook bekend als de Geest.

Disney gaf in oktober al een teaser vrij, maar daarin was alleen Mena Massoud te zien als het titelpersonage. In de nieuwe video is naast Kenzari en Smith ook Naomi Scott te zien als Prinses Jasmine.

In de zomer van 2017 werd bekend dat de Haagse acteur Kenzari een rol te pakken had in de live action-remake van Aladdin. Het is zeker niet de eerste Hollywoodrol voor de 36-jarige. Marwan was de afgelopen jaren te zien in onder meer The Mummy en Murder On The Orient Express.

Aladdin vertelt het verhaal over een arme jongen die om de liefde van een prinses te winnen op zoek gaat naar een wonderlamp die al zijn wensen kan vervullen. De animatiefilm was in 1992 een enorme hit, onder meer door de stem van Robin Williams als de Geest. De remake van Aladdin is vanaf eind mei te zien in de bioscopen.