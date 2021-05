Albert Heijn zegt sorry voor broccoli-advertentie Songfestival: wilde niemand kwetsen

Het was nooit de bedoeling om met de ‘inhaakadvertentie’ op de broccoli-hype van het nationale Songfestivalnummer iemand voor het hoofd te stoten. Dat laat Albert Heijn weten in reactie op de boosheid onder Surinaamse Nederlanders dat ook de commercie totaal voorbij is gegaan aan de echte betekenis van Songfestivalinzending Birth Of A New Age.

Surinaamse Nederlanders zijn verontwaardigd dat er nauwelijks discussie is geweest over de echte lading van het nummer van de Surinaamse zanger Jeangu Macrooy. De meeste Nederlanders zijn volgens hen door het Surinaamse zinnetje ‘Yu no man broko mi’ in het lied maar blijven steken bij grappen en geintjes over broccoli: het zinnetje werd vaak herhaald als ‘I don't like broccoli'.

Dat Birth Of A New Age naar het tijdperk van de slavernij verwijst, waarin de cultuur, taal en religie van zwarte mensen werden uitgewist, negeren de meeste Nederlanders volgens Mitchell Esajas (oprichter The Black Archives) liever. Juist het weggelachen zinnetje ‘Yu no man broko mi’ en de toevoeging ‘mi na afu sensi’ is voor Surinamers zwaar beladen. Het betekent letterlijk ‘je kan me niet breken, ik ben als een halve cent’ en roept een beeld op van de veerkracht van zwarte mensen na het slavernijtijdperk.

Volledig scherm Mitchell Esajas. © Dingena Mol

Zwarte Piet-discussie

Esajas had gehoopt dat er na de broccoligrapjes een debat los zou barsten over de echte betekenis van het Songfestivallied maar dat is tot zijn grote teleurstelling niet of nauwelijks gebeurd. Tot zijn ergernis haakte zelfs de commercie op de ‘broccoli-hype’ in. Zo lanceerde Albert Heijn een advertentie met een aanbieding voor de groente. Esajas: ,,Net als in het begin van de Zwarte Piet-discussie doen bedrijven alsof er niks aan de hand is. Commerciële belangen zegevieren, de gevoelens van zwarte mensen worden genegeerd.’'

Volledig scherm De gewraakte 'inhaker' van Albert Heijn. © Twitter

Albert Heijn stuurt naar aanleiding van de ophef deze korte reactie: ,,Albert Heijn haakt vaker in op actualiteiten. We zagen dat in dit liedje iets anders werd gehoord dan bedoeld (een ‘mama appelsapje’) en hebben daar met een knipoog op ingespeeld. We hebben veel leuke reacties gekregen en een paar negatieve.‘’ De grootste supermarktketen voegt er ten slotte aan toe: ,,Het is uiteraard nooit onze bedoeling geweest iemand voor het hoofd te stoten.‘’

Michael Jackson

Met dat ‘mama appelsapje’ verwijst AH naar de uitdrukking voor verbasterde zinnetjes in liedjes. De uitdrukking komt van Michael Jacksons ‘Wanna be starting something’. De overleden popster zegt daarin ‘Ma me se, ma me sa, ma ma coo sa’ maar Nederlanders zongen het vaak mee als ‘Mama se, mama sa, mam’ appelsap.’

Jeangu Macrooy, geboren in Suriname, inmiddels wonend in Amsterdam, staat op zaterdag 22 mei in de finale van het Songfestival in Ahoy dat vanwege corona een aangepaste editie kent. Macrooy schreef eerst het nummer ‘Grow’ voor het Songfestival maar toen de show vanwege de pandemie vorig jaar niet doorging, leverde hij ‘Birth Of A New Age’ in.

Volledig scherm Een andere veelbetekenende still uit de clip van 'Birth Of A New Age' : zanger Jeangu Macrooy ondergaat een 'wasi', een winti-ritueel dat voor spirituele reiniging staat. Koloniale machthebbers verboden winti in de overzeese gebiedsdelen in de negentiende eeuw. © Unexpected Records