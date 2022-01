Albert Verlinde beschuldigt Humberto van ongepaste appjes, presentator ontkent stellig: ‘Pure smaad!’

Verlinde spreekt over de periode van 2015 en 2016 toen Humberto Tan een succesvolle latenighttalkshow had. ,,Het is binnen RTL, en we hebben daar de affaire Stax meegemaakt, ook wel bekend dat Humberto de neiging had om vrouwen die leuk waren om daar contact mee te zoeken na de uitzending. Waarom vertel ik dat? Nou, niet om Humberto te naaien, maar omdat ik weet dat er mensen bij het programma weg zijn gegaan die zeiden: ‘Het lijkt wel alsof ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow.’”



Hij wil een onderzoek naar Tan. ,,Waar het mij omgaat is dat Talpa, ITV en RTL moeten onderzoeken wat er gebeurt bij The Voice, maar ik wil RTL oproepen om een breed onderzoek te doen, want blijkbaar was er in die tijd een cultuur waarin dit soort dingen gebeurden.. Bij The Voice én bij Humberto en we hebben ook nog het Expeditie Robinson-verhaal. Ik denk dat RTL kritisch moet kijken: jongens, wat was er in die tijd in vredesnaam aan de hand? Daar moet iedereen over aangesproken worden, de leidinggevende. Daar moet een onderzoek naar gedaan worden.”