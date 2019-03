Albert Verlinde mist stukje 6 Inside door ‘sanitaire stop’

Albert en Jan presenteerden hun entertainmentshow, die een klein uur duurt, vanavond met ‘insiders’ Rossana Kluivert en misdaadjournalist Mick van Wely. Tijdens de uitzending leek er niets aan de hand te zijn met Albert, maar tegen het einde was de stoel naast Versteegh ineens leeg.



De presentator, die BNNVara verliet om voor John de Mols SBS aan de slag te gaan, vertelde meteen dat kijkers zich geen zorgen hoefden te maken. Albert had slechts een ‘sanitaire stop’. Het is onduidelijk of Verlinde de lengte van het reclameblok had onderschat en te lang op het toilet was blijven zitten, of dat hij zich niet lekker voelde. Na een filmpje keerde hij in ieder geval zwaaiend terug aan tafel. ,,Ik ben er weer’’, zei hij. ,,Het gaat goed.’’



Verlinde en Versteegh zijn sinds begin dit jaar te zien met 6 Inside, dat tot nu toe zeer weinig kijkers trekt. Afgelopen week dook het programma zelfs onder de grens van 100.000 toeschouwers. Toch laat Albert zich niet uit het veld slaan. ,,Natuurlijk zijn dit soort cijfers vervelend, maar we lopen absoluut niet verslagen door het pand’’, zei hij onlangs. ,,Sterker, de sfeer wordt steeds beter. We gaan er elke dag weer met veel frisse moed tegenaan.’’



Het is overigens niet de eerste keer dat een presentator tijdens een live-programma naar het toilet moet. In 2011 verdween Matthijs van Nieuwkerk van tafel bij De Wereld Draait Door, omdat hij moest overgeven. Tafelheer Jan Mulder schoof toen snel een plekje door om filmpjes aan elkaar te praten.