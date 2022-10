Albert Verlinde trekt musical Dagboek van een Herdershond terug vanwege stijgende kosten

De musical Dagboek van een Herdershond zal in het voorjaar van 2023 toch niet te zien zijn in het pop-uptheater bij het MECC Maastricht. Dat hebben producenten Albert Verlinde en Servé Hermans vandaag met ‘pijn in hun hart’ bekendgemaakt. De beslissing heeft te maken met de stijgende kosten.

,,Het is enorm spijtig”, laat Albert Verlinde weten over de musical die dit voorjaar wel al te zien was. ,,We waren al met een deel van de cast overeengekomen dat ze volgend jaar april en mei opnieuw te zien zouden zijn in Dagboek van een Herdershond. Ook hen hebben we inmiddels laten weten dat we de voorstelling voorlopig niet door laten gaan. De stijgende kosten van zowel energie als van het materiaal drukken enorm op deze megaproductie en het te bouwen pop-uptheater.”



Niet alleen de stijgende kosten zijn een probleem voor Dagboek van een Herdershond, de musical die gebaseerd is op de populaire gelijknamige televisieserie uit de jaren 70. Verlinde: ,,Daarnaast is het voor ons ook moeilijk om aan personeel te komen. Het is een optelsom, met de moeilijke uitkomst dat ons geen andere keus wordt gelaten om de voorstelling voor het voorjaar 2023 af te gelasten.’”

Geen definitief einde

De keuze valt de producenten zwaar. ,,Vooral omdat er opnieuw een heel grote belangstelling voor deze productie was”, aldus Servé Hermans. ,,Eind augustus ging de kaartverkoop van start en die liep zeer voorspoedig. Daarom is het zo wrang dat we toch deze beslissing hebben moeten nemen.’’



Albert Verlinde en Servé Hermans benadrukken dat dit overigens niet het definitieve einde voor Dagboek van een Herdershond betekent. ,,Integendeel”, zegt Albert Verlinde. ,,Onze intentie is en blijft dat Dagboek van een Herdershond terugkomt. Alleen niet volgend voorjaar. Voor nu is dat niet haalbaar. Op een ander moment komen we zeker terug.”



De mensen die al een kaartje hebben gekocht voor de musical, krijgen automatisch bericht, het entreegeld wordt teruggestort.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: