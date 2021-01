Alberto Stegeman heeft direct spijt na intieme onthulling in Dit was het nieuws: ‘Ik schaam me diep’

Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman is ondanks zijn jarenlange ervaring nog steeds nerveus als hij de confrontatie aangaat met oplichters of stalkers. De spanning slaat zelfs op zijn maag; vlak voordat hij vermeende criminelen benadert, moet hij steevast naar het toilet. Onlangs zelfs in de bosjes, onthulde hij gisteravond in Dit was het nieuws . ,,Ik heb altijd tegen mijn collega’s gezegd: je mag dit tegen niémand vertellen.’’

Het SBS 6-gezicht, dat bekendstaat om zijn serieuze en strenge imago, had ‘ja’ gezegd tegen het satirische programma omdat hij graag eens zijn grappige kant wilde laten zien. Teamcaptain Peter Pannekoek ging echter vooral in op zijn aandoenlijke openheid. Vlak voor de opnames had Stegeman immers verteld dat hij nog altijd spanning voelt als hij bijvoorbeeld een stalker aanspreekt. Geestelijk én lichamelijk.

,,De hele dag zit je daar met zijn allen’’, vertelde Stegeman in de uitzending over een typische opnamedag, waarbij de makers soms urenlang in een auto wachten tot iemand komt opdagen. ,,Je kunt ook niet plassen, dus ik drink amper water. Ik maak alleen een klein beetje mijn lippen nat. Je wilt niet naar buiten. En dan komt de spanning van het moment, dan gaan we het doen en dan... dan moet ik.’’

Quote Ik weet niet of ik dit moet zeggen... Alberto Stegeman

Onlangs haalde hij niet eens het toilet, bekende de journalist. ,,Het is echt waar wat ik nu zeg, maar ik weet niet of ik dit moet zeggen...’’, aarzelde hij. ,,In april komt er een aflevering van Undercover in Nederland met een aanhouding. 20 minuten voor de opname ben ik uit de auto gestapt. De politie was erbij. Ik zei: ik moet nu. Toen ben ik uit de auto gesprongen, een bosje in gelopen. Toen heb ik daar gepoept. Daarna ben ik weer teruggegaan naar de auto en heb ik die gast laten aanhouden.’’

Hoewel het natuurlijk een heel menselijk incident is, had Stegeman nooit verwacht dat hij dit voor het oog van 1,1 miljoen kijkers zou vertellen in het jubilerende AvroTros-programma. ,,Ik schaam me diep’’, zei hij. ,,Ik heb altijd gezegd tegen mijn collega’s: je mag tegen niémand dit verhaal vertellen.’’

Later in de uitzending bleek dat hij een beetje spijt had. Presentator Harm Edens zei terloops dat gasten doorgaans geen ‘hele rare ontboezemingen’ doen in het programma. ,,Nee’’, reageerde Alberto. ,,Nooit meer, in elk geval.’’

