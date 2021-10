Alec Baldwin oefende op bankje met wapen tijdens fataal schietincident

Souza stond op het moment dat Baldwin afvuurde achter Hutchins. De acteur zat op een bankje in een kerkje waar op dat moment gefilmd werd en oefende met het trekken van het wapen uit zijn holster. Souza zegt dat hij iets hoorde wat ‘klonk als een zweep’ waarna ‘een luide knal’ volgde. Hutchins klaagde meteen na de knal over pijn in haar maag en greep naar haar buik. De cameravrouw viel achterover op de grond en werd door omstanders geholpen. Souza verklaart dat hij vervolgens merkte dat hij bloedde uit zijn schouder en dat ook Hutchins bloedde.

Losse flodders

Eerder werd al duidelijk dat in het pistool, dat diende als rekwisiet, één echte kogel zat in plaats van alleen losse flodders. De 42-jarige Hutchins overleed enkele uren na het fatale schot in het ziekenhuis. Souza raakte niet ernstig gewond en kon na behandeling naar huis.



Enkele dagen voordat Baldwin het dodelijke schot loste, waren er ook al problemen met een wapen tijdens de opnames, schrijven de LA Times en showbizz-site Deadline. Baldwins stunt stand-in zou afgelopen zaterdag twee schoten hebben gelost met het wapen waarvan hem eveneens verteld was dat dat geen munitie bevatte. Zeker zes leden van de cameracrew verlieten de filmset enkele uren voor het fatale incident. Ze hadden geklaagd over de slechte arbeidsomstandigheden.