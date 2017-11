Alec en Hilaria Baldwin verwachten vierde kindje

,,Onze Balwinitos verwachten deze lente een nieuw teamlid. Ik zal een speciale cake voor ons bakken om te vertellen of het een meisje of jongen wordt", schrijft ze bij een foto van haar met Alec, hun drie kinderen Carmen, Rafael en Leonardo en de hond. Hilaria belooft haar kinderen met een zelfgebakken taart te laten weten of het een broertje of zusje wordt.

Het acteursechtpaar lijkt van gedachten veranderd. Vorig jaar, toen Hilaria zwanger was van hun derde baby, zei Alec nog tegen People dat het daarbij zou blijven. ,,Toen we onze dochter kregen zeiden we, hoe kan nog zo één fout zijn? Toen kregen we onze zoon en we zeiden, hoe kan nog zo één fout zijn? Maar nou denken we, als we er nog één zouden krijgen dan zou het niet fout zijn, maar wel erg stressvol", vond de 59-jarige acteur.