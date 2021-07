Alexia gespot met twee paar oorbellen: dat belooft wat voor de toekomst!

Aan de meeste Europese hoven stemmen ze de kleding voor een fotosessie keurig op elkaar af. Draagt de vrouw des huizes rood, dan draagt de rest tinten die daar perfect op aansluiten. In Nederland moeten ze van die aanpak (helaas) niets weten. De jaarlijkse zomerfotosessie was ook dit keer weer een kakofonie van kleuren, stijlen en seizoenen. Zonde, want met een beetje afstemming komen outfits -en daarmee ook de Oranjes- beter tot hun recht.