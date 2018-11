Ali B. neemt Famke Louise onder zijn vleugels

Het was even afwachten of de 19-jarige Famke Louise überhaupt op zoek was naar een nieuw management. In haar documentaire, die op Videoland te zien is en goed wordt ontvangen, werd duidelijk dat de jonge brunette het contract met haar inmiddels voormalige managers Bizzey, JayJay Boske en Pearl verbrak. Famke Louise had andere ambities en besloot daarom een andere weg in te slaan. ,,Ik heb geen miljoenen views nodig om trots te kunnen zijn op wat ik doe", zei ze daarover.



Vandaag wordt dus duidelijk dat Famke Louise een contract heeft getekend bij Spec. Het managementkantoor werd opgericht door Breghje Kommers, de vrouw van Ali B. Enige tijd later werd ook hij partner in de onderneming.



Spec heeft meerdere populaire artiesten onder contract staan. Zo hebben zij Boef, Ronnie Flex, Monica Geuze, Glen Faria en Najib Amhali in hun stal.