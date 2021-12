Ali B showt zijn nieuwe klok en wijze Bridget geeft raad

Pia Douwes keert na drie jaar terug in theater met musical en treedt in voetsporen Meryl Streep

Theatercoryfee Pia Douwes keert eind 2022 terug op het podium. De actrice, die dan ruim drie jaar niet in een grote voorstelling heeft gespeeld, krijgt een van de hoofdrollen in de Nederlandse versie van de musical The Prom. Dat heeft producent Hans Cornelissen vandaag bekendgemaakt.

