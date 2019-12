All I Want for Christmas van Mariah Carey eindelijk op nummer 1 in Amerika

Het is een bijzondere mijlpaal voor de zangeres, want All I Want for Christmas is het negentiende lied van haar in de geschiedenis dat de eerste plek behaalt in de lijst. Alleen The Beatles kenden meer topnoteringen; The Fab Four stonden twintig keer bovenaan in de lijst. De derde plek is voor Rihanna, die veertien keer de toppositie bekleedde.