All You Need Is Love stopt na twee extra maanden

All You Need Is Love ging ruim twee maanden langer door dan gepland. Oorspronkelijk zou het huidige seizoen van All You Need Is Love al op 4 april eindigen. Vanwege de coronacrisis besloot RTL de reeks te verlengen. Eerst met vier afleveringen, daarna met een extra moederdagspecial om er vervolgens nog drie uitzendingen aan vast te plakken.



Het coronavirus had een grote impact op het afgelopen seizoen. Er kon geen publiek meer in de studio komen en ook waren er even geen omhelzingen en herenigingen. Met behulp van zogenoemde ‘lovestreams’ konden geliefden elkaar toch duidelijk maken hoeveel ze van elkaar houden en tegelijkertijd de nodige sociale afstand behouden.