Alle hens aan dek voor het NOS Jeugdjournaal

foto NikkieTuto­ri­als deelt bijzondere jeugdfoto: ‘Wou dat ik haar kon knuffelen’

10:41 YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, heeft een dierbare foto uit haar jeugd gedeeld op Instagram. Op de afbeelding is te zien hoe De Jager, die onlangs vertelde geboren te zijn in het lichaam van een jongen, zich opnieuw voorstelt aan haar klasgenoten met haar nieuwe meisjesnaam Nikkie. ‘Ik voelde me zo bang en zo sterk tegelijk.’