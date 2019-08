Alle koppels uit vierde seizoen van Married at First Sight zijn uit elkaar

Het is de deelnemers van het vierde seizoen van Married at First Sight toch niet gelukt. Peter en Paul wilden het tijdens de uitzendingen nog wel proberen als stel, maar gingen vlak na de opnames alsnog uit elkaar. Het huwelijk van Ronald en Monique ontplofte zelfs al tijdens de huwelijksreis. Nick en Maxime redden het ook niet, want Nick had er plots geen zin meer in. Pascal en Mirjam zaten ook niet op één lijn. Hoewel Pascal tot over zijn oren verliefd was, was er geen sprake van vlinders bij zijn kersverse echtgenote.