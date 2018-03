Alle mokkagebak van AH in uitverkoop na grap bij Luizenmoeder

Beau: Ik had ja gezegd als RTL me had gevraagd als opvolger van Humberto

21:01 Beau van Erven Dorens (47) is volgens eigen zeggen niet door RTL4 benaderd om Humberto Tan op te volgen als presentator van RTL Late Night. Had de omroep dat wel gedaan, dan had Van Erven Dorens zeer waarschijnlijk ingestemd met dat verzoek. Beau keert ook niet terug als host van RTL Summer Night: de zomerversie van de met tegenvallende kijkcijfers kampende talkshow.