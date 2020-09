Alle nummers op nieuwe album Bruce Springsteen gemaakt met gitaar van fan

Op het moment dat Bruce de gitaar kreeg, had hij nog geen idee dat hij daar zijn nieuwe album mee zou maken. Na een van zijn optredens stond bij de artiestenuitgang tijdens zijn concertreeks op Broadway tussen 2017 en eind 2018 een fan, van wie de zanger denkt dat het een Italiaan was. Hij overhandigde een akoestische gitaar aan zijn grote held. ,,Ik zei: ‘Goh, bedankt!’, vertelt de 70-jarige muzieklegende. ,,Ik bekeek het instrument kort en het zag eruit als een goede gitaar, dus ik nam hem mee de auto in.”



De gitaar is gemaakt door een bedrijf waar zelfs Bruce nog nooit van gehoord heeft. Lange tijd liet hij het instrument onaangeroerd staan in de woonkamer. Vorig jaar april ging hij er uiteindelijk toch mee aan de gang. ,,Als nummers van het nieuwe album zijn er uit gekomen”, vertelt hij verwonderd. ,,In minder dan 10 dagen. Ik dwaalde door het huis in verschillende kamers en schreef een nummer elke dag. Ik schreef een liedje in de slaapkamer, ik schreef er een in de bar en ik schreef er een in de woonkamer.”



Wie het resultaat van die sessie op de fans gitaar in zijn Bruce's huis wil horen, moet nog even geduld hebben. Het album Letter to you komt op 23 oktober uit. Vooruitlopend daarop heeft The Boss wel al de titelsong uitgebracht.