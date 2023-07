Alleen ‘geboren vrouw’ mag Miss Italië worden, transgender mannen melden zich aan uit protest

Meerdere transgender mannen hebben zich afgelopen week aangemeld voor de verkiezing van Miss Italië, uit protest tegen de regels. De organisatie noemde het een ‘publiciteitsactie’ dat transgender vrouw Rikkie Kolle (22) is uitgeroepen tot Miss Nederland en benadrukte dat in Italië alleen ‘geboren vrouwen’ mogen meedoen. ‘Trans vrouwen uitsluiten is doen alsof ze niet bestaan.’

Meer dan honderd transgender mannen zouden zich inmiddels hebben ingeschreven, aldus de krant La Repubblica. Onder hen is schrijver Elia Bonci (27), die de zaak zo aan het hart gaat dat hij zijn ‘dode naam’ gebruikte op het inschrijfformulier.

Hij vindt de regels transfoob en wilde een punt maken. Ook als hij daar zelf onder lijdt: het deed pijn om de vrouwelijke naam in te vullen die hij bij zijn geboorte kreeg. ,,Maar we kunnen niet alleen vechten voor wat ons direct aangaat’’, zegt hij. ,,Daarom heb ik ervoor gekozen samen met trans vrouwen te vechten.’’

Bij transgender personen wijkt het lichamelijke geboortegeslacht af van hun genderidentiteit, oftewel hoe ze zich voelen. Rikkie Kolle werd met de lichamelijke kenmerken van een man geboren en zou in Italië worden afgewezen. Transgender mannen hadden bij de geboorte de lichaamskenmerken van een vrouw en kunnen strikt genomen wél meedoen.

Activist en transgender man Federico Barbarossa zou zich als eerste uit protest hebben aangemeld. Voor hem is het vooral symbolisch, als ‘provocatie tegen hypocrisie’. ,,Als ze me zouden afwijzen omdat ik zichtbaar een jongen ben en een trans meisje wordt afgewezen omdat ze niet als vrouw wordt beschouwd, wat heeft het dan voor zin? Er is kortsluiting in dit op biologie gebouwde kaartenhuis’’, zei hij bij La Republicca.



‘Tijd van klootzakken is voorbij’

Eerder hebben zich twee transgender vrouwen aangemeld voor de verkiezing, aldus Patrizia Mirigliani, de beschermvrouwe van de wedstrijd. Het is onduidelijk of dat gaat over dit jaar, of over de afgelopen 84 jaar waarin de competitie plaatsvindt. De vrouwen zijn geweigerd, Bonci vindt het onbegrijpelijk.

,,Miss Italië is niet zomaar een schoonheidswedstrijd, het maakt deel uit van de culturele geschiedenis van het land. Trans vrouwen uitsluiten betekent automatisch hen uitsluiten van de geschiedenis. Doen alsof ze niet bestaan.’’ Met zijn actie wil hij laten zien dat het tijdperk voorbij is ‘waarin je zonder gevolgen een transfobe klootzak kon zijn’.

Beschermvrouwe Mirigliani noemde de historische overwinning van Rikkie Kolle in Nederland een ‘publiciteitsactie’. Ze vindt het niet verkeerd als transgender vrouwen meedoen aan missverkiezingen, als het maar niet is om een statement te maken. ,,Ik zeg alleen dat de dingen stap voor stap moeten gaan, Italië is een delicaat en bijzonder land.’’

Kolle gaat namens Nederland naar de Miss Universe-verkiezing in El Salvador. De Spaanse Angela Ponce was in 2018 de eerste transgender vrouw die aantrad bij de internationale competitie. De organisatie daarvan staat sinds 2012 toe dat trans vrouwen meedoen.

