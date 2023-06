Als Beyoncé ‘let’s go’ zegt, danst dochter Blue (11) erop los op het podium van de Arena

Het was niet alleen het weekend van de wereldsterren op Nederlandse podia, maar ook van de kinderen van de sterzangers. Nadat Pink dochter Willow (12) liet meezingen op Pinkpop, bracht Beyoncé zondagavond voor een uitzinnige menigte haar dochter Blue Ivy (11) mee als danser in de Johan Cruijff Arena.

Als er achter Beyoncé een rode gedaante verschijnt - een vuist op de borst, een in de lucht - gaat het publiek uit z'n dak. De fans herkennen haar meteen: het is Blue Ivy, de 11-jarige dochter van de superster. Zaterdagavond, tijdens het eerste concert van Queen B in de Arena, is ze er niet bij, maar zondagavond dus wél. Blue zet een paar stappen, zwaait naar de kolkende massa en als mams vervolgens ‘let's go’ zegt, gooit ze haar dansmoves erin en knallen moeder en dochter tijdens My power.

Blue danst ook mee op Black parade, wat haar oma Tina Lawson vervult met trots. Ze post een filmpje op Instagram. ‘Mijn kleinkind slingert met dat haar! Het stuitert en beweegt.’ Het is niet de eerste keer in de Renaissance World Tour dat Beyoncé haar oudste kind meeneemt op de bühne: op 26 mei maakte Blue haar debuut in Parijs, om vervolgens ook op te duiken bij concerten in onder meer Londen en Keulen.

Het podium is geen vreemd terrein voor de tiener: haar eerste keer op de bühne was toen ze nog in de buik van haar moeder zat. Beyoncé kondigde haar zwangerschap aan door trots over haar buik te wrijven tijdens de MTV Video Music Awards in 2011.

Een paar dagen eerder genoot het publiek in Landgraaf al van Pink die met haar dochter Willow Cover me in sunshine meezong. Ze blikte onwennig de menigte in, maar werd na een minuutje zingen beloond met een flink applaus.

Overigens zagen we recent nóg een ander kind van een beroemdheid op het podium in Nederland. Elijah Hewson, zanger van de Ierse band Inhaler, stond op begin mei in het voorprogramma van de twee shows van Arctic Monkeys in Ziggo Dome. Zoon van niemand minder dan U2-zanger Bono. Alleen was die er dan weer niet bij: Hewson staat op 23-jarige leeftijd immers al op eigen benen.

