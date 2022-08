Als het aan Talpa ligt gaan we gewoon weer lekker lachen om Peter die zijn personeel kleineert

Elke keer als ik denk dat ze bij Talpa/SBS niet dieper kunnen zakken, dat we de bodem van deze put vol stinkende BN’er-drek wel hebben bereikt, gebeurt er toch weer iets dat me totaal verbijstert. En dan heb ik het niet over het zoveelste infantiele quizje waarin Winston Gerschtanowitz voor de camera op zijn Winstons staat te glibberen en te glijden. Alsof iemand nog in zijn act van ideale schoonzoon trapt nadat Quote zijn goede doel EarthToday had ontmaskerd als melkkoe voor Winnies Gooische vriendjes.