Als ik zúlke mooie armen had als Máxima, droeg ik ook het hele jaar door mouwloze kleding

Demi Lovato onthult details over haar bijna dodelijke overdosis: ‘Dokters gaven me nog 10 minuten’

7:23 Zangeres Demi Lovato onthult details over haar overdosis in 2018 die haar bijna het leven kostte. ,,Ik had drie beroertes en kreeg een hartaanval”, vertelt ze in de trailer van haar nieuwe YouTube-documentaire Demi Lovato: Dancing with the Devil.