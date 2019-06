Als je geen moeite in gasten wil steken, waarom begin je dan een talkshow?

Eén conclusie durf ik veilig te trekken over Zomer met Art: er is heul veel aandacht besteed aan het decor, dat een eclectische strandtent moet voorstellen. Kussens, wijnkoeler, bloemen, heel veel planten, geen centrale tafel maar houten picknicksets en loveseats her en der door de studio waar Art Rooijakkers als gastheer tussendoor schuift van gast naar gast. Ben ik dan nog iets vergeten? Ah natuurlijk, de plastic dolfijn.