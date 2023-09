ad media podcastNatuurlijk wordt het interview met de gevallen koning van de talkshow uitgebreid besproken. Niet alleen de tekst, maar ook de foto’s en de totstandkoming. Is het mea culpa van Mathijs van Nieuwkerk oprecht en is het genoeg om weer terug op tv te kunnen?

En mocht Van Nieuwkerk een comeback maken, waar dan? Omroep Max wordt genoemd, maar ook Talpa is volgens het panel een kanshebber als nieuwe werkgever van Matthijs. Angela de Jong is er duidelijk over: ,,Als Matthijs van Nieuwkerk voor Talpa kiest, blijft hij voor altijd besmet!”

De tweede helft van de podcast gaat over een andere gevallen ster: Duncan Laurence in Beste Zangers. Het panel gunt hem een goed team om hem heen. En dat gekke Amerikaanse accentje mag hij ook achterwegen laten. Ook ontstaat er een felle discussie over Tempation Island. Moet dat programma niet gewoon gecanceld worden?

In het Radiohoekje worden de nieuwe zenders Radio4All en JOE tegen het licht gehouden. Er wordt slechts één woord gewijd aan Dagboek van een herdershond (‘amateurtoneel’) en Expeditie Robinson krijgt een tik op de vingers, ook namens de fans.

