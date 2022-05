Als Oekraïne Songfestival niet kan organiseren, komt Nederland snel in beeld

Kan Oekraïne wel of niet het Eurovisie Songfestival organiseren? Dat is de grote vraag die overblijft nu Kalush Orchestra zaterdag zoals verwacht de overwinning opeiste in Turijn. Nederland komt snel in beeld mocht het niet lukken in het winnende land.

Traditiegetrouw is het winnende land het jaar erop gastland maar vanwege de oorlog met Rusland lijkt het op dit moment ondenkbaar dat Oekraïne volgend jaar het evenement kan huisvesten. De Oekraïense delegatie heeft afgelopen week in Turijn echter meermaals aangegeven het songfestival te willen organiseren.



De Oekraïense president heeft dat statement direct na de overwinning nog eens herhaald. Op Instagram schrijft hij: ‘Onze moed maakt indruk op de wereld, onze muziek verovert Europa! Volgend jaar is Oekraïne gastheer van Eurovisie! We zullen ons best doen om op een dag de deelnemers en gasten van Eurovisie te ontvangen in het Oekraïense Mariupol. Vrij, rustig, herbouwd!’

Sietse Bakker, die dit jaar na zijn rol als uitvoerend producent van het songfestival in Rotterdam toegetreden is tot de Reference Group van de European Broadcasting Union (EBU), vond het eerder deze week te vroeg om te speculeren of Oekraïne wel of niet het songfestival zou kunnen organiseren. Hij stelde wel dat de Reference Group, het internationale songfestivalbestuur, snel bij elkaar moet komen als Kalush Orchestra met de winst aan de haal zou gaan.

,,Ik denk wel dat het zaak is dat je dan nadenkt over wat het ‘point of no return’ is: op welk moment kun je nog besluiten of het wel of niet in Kiev kan”, zei Bakker. Het organiseren van een songfestival duurt volgens hem al snel een jaar. ,,Op dit moment ziet het er natuurlijk niet goed uit. Het is nog steeds een gevaarlijke situatie. En het is hoogst onzeker hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd.”



De EBU heeft geen specifieke regels voor als een land afziet van het organiseren van het songfestival. Er zijn volgens Bakker drie opties. Bij de eerste optie komt Nederland snel in beeld als het evenement gaat naar een land dat het recent heeft georganiseerd. Het zou ook kunnen gaan naar een land dat kort geleden het Junior Songfestival gehuisvest heeft of een van de Big Five-landen zou naar voren kunnen stappen.

De laatste keer dat een land van organisatie afzag was in 1979 toen Israël in eigen land nogmaals won. Het jaar erop ging het songfestival naar Nederland omdat de draaiboeken nog bruikbaar waren nadat het evenement ook al in 1976 naar Nederland kwam vanwege de winst van Teach-In.

AVROTROS en de NPO, mede-organisatoren van het Songfestival in Rotterdam, vinden het zo vlak na de overwinning van Oekraïne te vroeg om al iets te zeggen over een mogelijke nieuwe editie in Nederland. Woordvoerders vinden de vraag of ze de organisatie van het muzikale evenement vanwege de oorlog over willen nemen nu nog wat voorbarig.

,,Vanavond staan we eerst stil bij de prachtige en symbolische winst van Oekraïne”, zegt de NPO. ,,Mocht het verzoek van de EBU komen aan de NPO om de organisatie van het songfestival opnieuw op ons te nemen, dan zullen we daar samen met alle betrokken partijen over nadenken.”



De Spaanse krant El Confidencial meldde zaterdag op basis van bronnen dat de Spaanse omroep RTVE heeft aangeboden om bij winst van Oekraïne het Eurovisie Songfestival 2023 te organiseren. De omroep heeft dat bericht nog niet bevestigd. Mocht Spanje het festival mogen organiseren, dan zou dat voor het eerst sinds 1969 zijn. De Spaanse inzending Chanel, die meedeed met het liedje SloMo, wer derde. Eerder meldde IJslandse media al dat de RÚV de taak wel ziet zitten, al is ook hier een officiële reactie vooralsnog uitgebleven.

