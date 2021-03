Alweer een breuk: Temptation Island krijgt ander presentatieduo

Temptation Island kwam de afgelopen jaren onder vuur te liggen, mede door grensoverschrijdend gedrag in het tv-zusje De Villa. RTL-baas Peter van der Vorst dwong de makers terug te gaan naar de tekentafel en daar kwam een nieuw format uit: Temptation Island: Love or Leave. De focus kwam minder op verleiding te liggen en de singles die aan het programma meedoen, moeten op zoek zijn naar liefde.



Het eerste seizoen van de nieuwe reeks was al met succes te zien bij Videoland. Nu zal de realityshow ook weer te zien zijn op de Vlaamse tv en dat betekent dat er ook koppels uit België mee gaan doen en Viktor Verhulst debuteert als presentator. Eerder was hij al te zien in Love Island, dat hij presenteerde met Holly Mae Brood. ,,Ik heb alle voorgaande reeksen op de voet gevolgd. Dat ik straks deze bijzondere versie van het liefdesspel mee mag presenteren, is dan ook een hele eer”, reageert hij.



Ook Monica kijkt uit naar de nieuwe reeks. ,,Het is een eer om het tweede seizoen van Temptation Island: Love or Leave te presenteren. Dit keer is het samen met ons buurland België en ik kijk ernaar uit om met Viktor samen te werken. Vorig jaar zag alles er zo romantisch uit, ik verheug me nu al op de plek waar we gaan filmen en natuurlijk op het seizoen zelf.”