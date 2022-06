Amalia is dól op diademen: draagt ze in Noorwegen eigen exemplaar, of leent ze uit juwelenkist?

Zullen ze appen met elkaar, de Noorse prinses Ingrid Alexandra en ‘onze’ Amalia? ,,Dat lijkt me wel, ja’’, schat Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella in. ,,Om meerdere redenen: meiden en jongens van die leeftijd appen nu eenmaal sneller dan ze bellen, dat zie ik aan mijn eigen kinderen ook. Maar de twee prinsessen kennen elkaar goed, de Oranjes en Noorse koninklijke familie zijn ook wel met elkaar op vakantie geweest. En ze zijn in zekere zin lotgenoten als beoogd troonopvolgers.’’