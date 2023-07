Amanda Balk: ‘Dochter Vegas ziet vader Afrojack niet meer’

‘De vader van Vegas heeft al een aantal jaar geen contact meer met zijn dochter opgenomen’, aldus Balk op de vraag of de 11-jarige Vegas haar vader nog wel eens ziet. ‘Als ouder is dit moeilijk te begrijpen en is het triest en erg jammer. Maar de deur staat altijd open.’

Balk en Nick van der Wall, zoals de artiest echt heet, kregen in 2009 een relatie. In 2011 maakte het stel bekend in verwachting te zijn. Tijdens de zwangerschap gingen Balk en Van der Wall uit elkaar. Inmiddels heeft de realityster een relatie met multimiljonair Edward Hollander.

Ruzie

De exen hebben niet bepaald een goede verstandhouding met elkaar gehad in de afgelopen jaren. In 2021 hadden de twee een publieke ruzie over het al dan niet zien van Vegas. Korte tijd daarna heeft Afrojack zijn dochter in ieder geval nog even gezien. ‘Vegas is helemaal happy en ik gun het haar enorm! (...) Co-ouderschap is een complexe verantwoordelijkheid, maar ik ben me ervan bewust dat ik nu eenmaal in deze situatie zit en er voor Vegas het beste van moet maken’, zei Balk daarover.

Deze site heeft het management van Afrojack om een reactie gevraagd.

