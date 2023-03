‘Amanda Bynes opgenomen na naakte zwerftocht op straat’

Met video Nieuwe documentai­re over autisti­sche Kees Momma begin april op Videoland

Het vervolg op de documentaire over de landelijk vermaarde autist Kees Momma is vanaf 2 april te zien op Videoland. Dat maakt de streamingdienst vandaag bekend. De tv-documentaire Het Beste voor Kees trok eerder 1,5 miljoen kijkers. En na zijn optreden in de TV-show van Ivo Niehe is Kees Momma een bekende Nederlander.